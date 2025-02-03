Kilosu 100 liradan satılıyor, hamsiyi geride bıraktı: Her tezgahta bol bol var
Sakarya'da kilogramı 100 liradan tezgahlarda yerini alan istavrit, kilogramı 200 liradan satılan hamsinin yerini aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan bu balık, özellikle taze ve lezzetli olması sebebiyle tercih ediliyor.
Sakarya'da balık tezgahlarında kilogramı 200 liradan satılan hamsi, yerini taze ve lezzetli olması sebebiyle kilogramı 100 liradan satılan istavrite bıraktı. Ucuz, taze ve lezzetli olması sebebiyle vatandaşların yoğun talep gösterdiği istavrit, balık pazarında hemen hemen her tezgahta bulunuyor.