Kilosu 100 TL'ye düştü: Havalar soğudu, bolca avlandı

Balıkçı Serhat Kılıç, dün itibariyle denizlerde bol hamsi avcılığı yaşandığını belirterek, "Bu da tezgahlara yansıdı. Vatandaş bolca alıp yesin. Kilosu 100 TL. Cüzi bir kar koyup satıyoruz. Hamsiler de çok güzel" dedi.



Balıkçı Orhan Kaya ise, Karadeniz'deki hamsi bolluğunun ardından 250 TL'den satılan hamsinin 100 TL'ye kadar düştüğünü söyledi.