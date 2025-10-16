Kilosu 100 TL'ye düştü: Havalar soğudu, bolca avlandı

Karabük'te balık tezgahlarında hamsi bolluğu: Kilosu 100 TL'ye kadar düştü.

Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz'de bolca avlanan hamsi Karabük'teki tezgahlarda 100 TL'den alıcı buluyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte denizlerde hamsi bereketi yaşanıyor.

Karabük'teki balık tezgahları bol miktarda hamsiyle dolarken, vatandaşlar da uygun fiyatla taze balık almanın keyfini çıkarıyor.

Balıkçı Serhat Kılıç, dün itibariyle denizlerde bol hamsi avcılığı yaşandığını belirterek, "Bu da tezgahlara yansıdı. Vatandaş bolca alıp yesin. Kilosu 100 TL. Cüzi bir kar koyup satıyoruz. Hamsiler de çok güzel" dedi.

Balıkçı Orhan Kaya ise, Karadeniz'deki hamsi bolluğunun ardından 250 TL'den satılan hamsinin 100 TL'ye kadar düştüğünü söyledi.

