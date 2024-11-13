Kilosu 125 TL'den tezgahta yerini aldı: Palamut yerini ona bıraktı
Denizlerde 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu ile son yılların en bereketli palamut sezonu yaşanırken, tezgahlarda palamudun yerini yavaş yavaş hamsi almaya başladı.
Balıkçılar, son yılların en uzun soluklu ve bol palamut avcılığını yaşadıklarını belirtirken, hamside de umutlarının aynı olduğunu dile getirdi.
Trabzon Balık Hali’nde bugünlerde tezgahları süsleyen hamsinin kilosu 125 TL’den satışa sunulurken, diğer balık çeşitlerinde belirgin bir azalmanın yaşandığı ifade edildi.