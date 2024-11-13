Kilosu 125 TL'den tezgahta yerini aldı: Palamut yerini ona bıraktı

Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu, palamudun yerini yavaş yavaş hamsiye bıraktığını ifade ederek, “Palamut avcılığında son yılların en bereketli sezonunu geçiriyoruz. Palamut yerini yavaş yavaş hamsiye doğru bırakıyor. İnşallah bu sezon hamsi de bol olacak, umudumuz o yönde. Vatandaşın hamsi özlemi var. İnşallah hamside de güzel bir sezon yaşarız. Palamut sezon başından beri hala avcılığı devam ediyor, belki de son 30 yılın en bol, bereketli sezonu yaşanıyor. Palamut bu sezon hiç ara vermeden avcılığı oldu” dedi.