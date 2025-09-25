Kilosu 150 TL'den alıcı buluyor: Hasat başladı, sofralarda yerini alıyor
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde tropikal meyve üretiminde önemli bir yere sahip olan ejder meyvesinin (pitaya) hasadına başlandı. Üretici'den ebatına göre kilogramı 150 TL'ye kadar hal esnafına satılan meyve hem yurt içi hem yurt dışı pazarına gönderiliyor.
Akdeniz'in sıcak ve verimli arazilerinde tropikal meyve üretimi son hız devam ediyor. Bölgedeki iklim avantajlarını değerlendiren üreticiler dikenli yapısı nedeniyle toplanması zahmetli olan ejder meyvelerini plastik kasalara yerleştirip, araçla hal pazarına sevk ediyor.