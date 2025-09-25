Kilosu 150 TL'den alıcı buluyor: Hasat başladı, sofralarda yerini alıyor

Yaz aylarında seralarda oluşan yüksek sıcaklık nedeniyle hasat öğleden sonra ve akşam saatlerinde serin havada yapılıyor.



TROPİKAL MEYVE ÜRETİMİ ALANYA'DA YAYGINLAŞIYOR



Alanya'da son yıllarda tropikal meyve üretimine olan ilgi artarken, ejder meyvesi de bu alanda dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Görsel güzelliği, lezzeti ve sağlığa faydalarıyla bilinen pitaya, hem yerli tüketici hem de ihracatçılar tarafından rağbet görüyor.





