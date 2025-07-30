Kilosu 180 liraya düştü: Yurt dışından yoğun talep var
Mersin’in Mut ilçesinde yetiştirilen ve aromasıyla dikkat çeken Mut beyaz inciri, bu sezon yurt dışına açılarak ihracata başladı. İlk hasatta kilosu 200 liradan alıcı bulan beyaz incir, şu anda ihracata kilosu 180 liradan satılıyor.
Tarımda yılın 12 ayı üretimin sürdüğü Mut ilçesinde; kayısı, erik, zeytin, nar, elma, kavun, karpuz ve sebze gibi ürünlerin yanı sıra bu sezon beyaz incir de yurt dışı pazarında yerini aldı. İlçede 5 bin dekar alanda üretimi yapılan beyaz incirde bu yıl 35 bin ton rekolte bekleniyor.