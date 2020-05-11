Kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyorlar

KİLO FİYATI 200 TL'YE KADAR YÜKSELİYOR

Bu yıl domalan mantarının az olduğu için kilo fiyatının 200 TL'ye kadar yükseldiğini aktaran Evci, "Bu yıl bana satın almak için kilosuna 200- 250 TL veriyorlar ama ben topladıklarımı satmıyorum. Dediğim gibi bu yıl az çıkıyor ve ben topladıklarımı çoluğumla çocuğumla tüketiyorum. Bu lezzet bu yıl parayla değişilmez. Bu yıl satışı yok, diyebilirim. Ben satmıyorum ama satan birkaç arkadaşım var. Onlar da 200 TL'den aşağı vermiyorlar.