Kilosu 30 liradan alıcı buluyor

Özçelik, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Köyümüzde bu yıl 100 dönüme yakın ekimi yapılan kışlık kavunun organik tarım bünyesine kazandırılması amacıyla gerekli başvurular yapılmış olup, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğünce gerekli numuneler alınmıştır. Bu yıl kavun rekoltesinin 150 ton dolaylarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Havaların bu yıl sıcak ve kurak gitmesinden dolayı rekolte düşük oldu.''