Kilosu 45 TL'den alıcı buluyor: Zirai don afeti etkilemişti

Uzun yıllardır çiftçilik yapan 42 yaşındaki İlker Tezer, yaşanan don hadisesi sonrası olgunlaşmayan ürünlerde çürüme yaşandığını ve muzun kilogram fiyatının bahçede 45 TL olduğunu ifade ederek "20 dönüm arazimiz var, kapalı örtü olarak üretim yapıyoruz. Bir hafta boyunca üst üste eksi dereceleri gördük bu da bizi tedirgin etti. Elimizden geldiğince muz seramızda sulama sistemlerimizle bir şekilde ısıtarak önlem almaya çalıştık. Burada en az zararla kurtarmaya çalıştık ama illaki bir zararı olacak yani şu şekilde hem ağaçların üzerindeki meyveler olgunlaşmadan çürümeye giriyor bazıları çatlıyor hem de yeni sezon için yetiştirdiğimiz fidanlarımız gecikecek. Onlar strese girdi, şu anda toparlaması zaman alacak önümüzdeki dönemde biraz yoracak hem de piyasada da bir müddet az hasat olabilir. Tarlada muz fiyatlarında artış beklenebilir şu anki güncel fiyatı 45 TL civarlarında. Piyasadaki fiyatı ne kadar onu bilmiyorum ama ürün tonajları illaki düşecektir genel olarak tam bunun da fiyatlara yansıması bekleniyor aşağı yukarı 3 bin küsur muz ağacımız var" dedi.





