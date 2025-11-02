Kilosu 50 liraya düşünce akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu
İstanbul Beylikdüzü'nde bir market, kasım ayı kampanyası kapsamında hamsinin kilosunu 50 liradan satmaya başladı. Markete akın eden vatandaşlar, balık reyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir zincir markette 1-10 Kasım tarihleri arasında tüm reyonlarda indirim uygulandı. İndirimi duyan vatandaşlar zincir markete akın etti.
Piyasada kilosu 100, 150 liraya satılan hamsi ise 49 lira 90 kuruştan satışa sunuldu. İndirimi duyan vatandaşlar, markette uzun kuyruklar oluşturdu. Fiyatlar karşısında şaşkınlığını dile getiren Alper Musa isimli vatandaş, "Bu kadar ucuz olmasını ben de beklemiyordum. Ucuz güzel, temiz. Pazarda daha pahalı. Burada temiz, güzel ve ucuz. Ben de 3 kilo alacağım" diye konuştu.