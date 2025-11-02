Kilosu 50 liraya düşünce akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

Fiyatların uygun olduğunu belirten Aziz Gün isimli vatandaş ise, "Bence fiyatlar çok iyi. Ben dışarıda 580'e, 600'e gördüm. Burada fiyatlar çok iyi. Bazı marketlere de gidiyoruz, burası diğerlerine göre daha uygun" diye konuştu.



Şirket yöneticilerinden Uğur Ekiz, kampanya ile ilgili olarak, "Kasım festivalimiz başladı. Halkımız yararlansın diye 49,90 kuruştan satışa sunmaktayız. Sadece hamside değil. Et ürünlerinde, kıymadan tavuğa çeşitli gıda ürünlerinde şirketimizin 365 gün hesaplı anlayışını burada da göstererek uygun fiyattan vatandaşımız faydalansın diye satışa sunmaktayız. Biz halkımızın yanında olduğumuzu her zaman göstererek, hamsinin kilosunu 49 lira 90 kuruştan satışa sunarak herkes faydalansın, alabilsin diye uyguna alıp vatandaşımızın önüne sunuyoruz. İlk kampanyamız 1-10 Kasım arasında devam edecek" dedi.