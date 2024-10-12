Kilosu 500 TL'den satılıyor: Türkiye'nin dört bir yanına yayılan lezzet

Malatya'nın Pütürge ilçesinde zengin bitki çeşitliğine sahip iki bin rakımdaki yaylalarda bal hasadı tamamlandı. Hayvancılığın yanı sıra organik bal üretiminde de adından söz ettiren Pütürge'de arıcılar, meşakkatli bir sürecin ardından elde ettikleri balın büyük bölümünü sipariş üzerine yurdun dört bir yanına gönderiyor.