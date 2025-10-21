Kilosu 550 TL'den alındı: Sezonun ilk mahsulü
Aydın'ın AB Coğrafi İşaret Tescilli kestanesinde 2025 sezonu ilk mahsulleri, Aydın Ticaret Borsası tarafından sembolik olarak kilosu 550 TL'den satın alındı.
Aydın'ın coğrafi işaretli ürünlerinden ve önemli ihracat mahsullerinden olan kestanede 2025 sezonu başladı. 2025 yılının ilk kestanesi düzenlenen törenle Aydın Ticaret Borsası tarafından satın alındı. Borsa binasında yapılan törende, Aydın Ticaret Borsası'na sezonun ilk ürününü teslim eden üreticilerin kestanesi Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur tarafından 12 üreticiden toplamda 131 kilogram kestane sembolik olarak kilogramı 550 TL'den alındı.