Kilosu 600 liraya kadar çıkıyor: Ünü dünya çapında, hasat başladı
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen ve kendine has aroması, ince kabuğu ve büyük iç oranıyla dünya çapında ün kazanan tescilli Adilcevaz cevizi için hasat sezonu başladı.
Bitlis’in verimli toprakları ve Van Gölü’nün iklimsel etkisiyle yetişen Adilcevaz cevizi, Türkiye’nin en kaliteli cevizleri arasında yer alıyor.
Coğrafi işaret tesciline sahip olan bu özel ürün, her yıl eylül ayının sonlarına doğru hasat ediliyor. 2025 yılı hasadı ise çiftçilerin yoğun mesaisiyle başladı.