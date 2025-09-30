Kilosu 600 liraya kadar çıkıyor: Ünü dünya çapında, hasat başladı

Adilcevaz’da yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ceviz üretimi yapılırken, bu yıl verimin geçen yıla oranla daha yüksek olduğu belirtiliyor. Üreticiler, kilosu 300 ile 600 TL arasında değişen cevizin mevsim şartlarının uygun gitmesiyle birlikte hem iriliği hem de lezzetiyle dikkat çektiğini ifade ediyor..