Kilosu 650 lira, başındaki taş 10 bin lira: Şifalı olduğuna inanılıyor
Av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda çeşitliliği artan balık türlerinden kilosu 650 liraya satılan karakulak, baş bölümündeki otolit taşının böbrek rahatsızlığına şifalı olduğuna inananlardan ilgi görüyor. Karakulak, granyöz ve eşkina balığının başında yer alan otolit taşının kilosu ise 10 bin liradan alıcı buluyor.
Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki balık çeşitliliği de arttı. Türlerine göre kasalanıp tezgahları şenlendiren balıklar arasında karakulak, granyöz ve eşkina, lezzetinin yanı sıra şifalı olduğuna inanılan başlarındaki taş nedeniyle de yoğun ilgi görüyor.