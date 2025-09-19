Kilosu 650 lira, başındaki taş 10 bin lira: Şifalı olduğuna inanılıyor

ŞİFALI OLDUĞUNA İNANILIYOR

Balıkçı Mustafa Karaçöl, baş bölümündeki taşların şifalı olduğuna inanan çok sayıda müşterisinin, karakulak, granyöz ve eşkina balığını tercih ettiğini söyledi. Böbrek rahatsızlığına karşı koruduğu, böbrek ve safra kesesi taşı ağrısı çekenlerin, otolit taşından 4'ünü havanda ezip, üzerine yarım limon suyu ekleyerek tükettiğini belirten Karaçöl, "Karakulak lezzetinin yanı sıra şifa olması amacıyla, başındaki taşlardan dolayı çok satılıyor. Şifalı olduğuna inananlar sıklıkla karakulak almayı tercih ediyor. Bilimsel olarak ispatlanmış faydası yok, ama inananlar başındaki taşları satın alıyor. 5 tanesini 100 liraya satıyoruz, kilosu yaklaşık 10 bin lira" dedi.