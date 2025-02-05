Kilosu altınla yarışınca ilgi azaldı: Onun yerine kış çayları satılıyor

Kış çayı ıhlamura göre oldukça uygun. Bu günlerde en çok hatmi çiçeği, adaçayı, melisa, papatyadan oluşan kış çayları tercih ediliyor. Şu anda ıhlamurun kilosu 2 bin 500 TL civarında seyrediyor. Geçen yıl ıhlamurun kilosunu en fazla 750 TL’den satmıştık. Bu sene hem ürünün az olması hem de köylülerin az mal getirmesi nedeniyle ıhlamur fiyatları aşırı arttı. Kış çaylarında kullanılan hatmi çiçeğinin kilosu 600 TL’den, melisanın kilosu bin TL, papatyanın kilosu 600 TL’den satılıyor. Kış çaylarını adaçayı, melisa, papatya, yasemin, tarçın ve hibisküs karışımından yapıyoruz. Bu paketleri 200 gram halinde hazırlıyoruz. 200 gramlık kış çayını 70 TL’ye satıyoruz. Bunun yerine 200 gram ıhlamur alınsa 500 TL para verecekler. O nedenle maliyetten ötürü bu dönemde daha en çok kış çayı satıyoruz" dedi.





