Kim bu milyoner? (32 milyon liralık talihli merakı)

Tekirdağ'da bir ilçeye isabet eden 32 milyon 364 bin 752 liralık biletin talihlisi bölge halkı tarafından merak ediliyor. Öte yandan belediye hoparlöründen 'Lütfen biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız' anonsu yapıldı.

DHA 29.08.2020 - 10:00

Kim bu milyoner? (32 milyon liralık talihli merakı) - 1
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde satılan milyonluk biletin sahibi merak konusu oldu.
Kim bu milyoner? (32 milyon liralık talihli merakı) - 2
Sisal Şans tarafından dün gece yapılan Süper Loto çekilişinde, 32 milyon 364 bin 752 lirayı kazanan talihliyi belirlendi.

Milyonluk ikramiye 52, 10, 6, 31, 59, 43 numaralı bilete isabet etti.

Biletin Tekirdağ'ın 29 bin 100 nüfuslu Muratlı ilçesinden çıktığı öğrenildi. Açıklamanın ardından ilçede talihli merak konusu oldu.
Kim bu milyoner? (32 milyon liralık talihli merakı) - 3
Biletin oynandığı Atatürk Meydanı'ndaki Süper Loto bayii sahibi Selçuk Yurga, biletin sahibinin henüz ortaya çıkmadığını, bu durumun ilçede heyecan yarattığını söyledi.
Kim bu milyoner? (32 milyon liralık talihli merakı) - 4

HOPARLÖRDEN 'BİLETİNİZİ ATMAYIN' ANONSU

Milyonluk biletin oynandığı bayinin sahibi Selçuk Yurga büfe camına, biletin kendi bayisinde oynandığı bilgisinin yer aldığı yazı astı. Yurga ayrıca biletin kaybolmaması için de belediye hoparlöründen, 'Dün akşam oynan büyük ikramiye, bayimizden oynan bilete çıkmıştır. Lütfen biletlerinizi bayiden kontrol etmeden atmayınız' anonsu yaptı.
Kim bu milyoner? (32 milyon liralık talihli merakı) - 5

''ÇIKAN TALİHLİYİ MERAK EDİYORUZ''

Muratlı ilçesine büyük ikramiyenin çıkmasının sevindirici olduğunu söyleyen Tevfik Kızıl ise "Öncelikle mutluyuz. Muratlı’mız için hayırlısı olsun. Çıkan talihliyi tebrik ediyorum. Mutluyuz, heyecanlıyız. 'Acaba kime çıktı' diye merak içindeyiz" diye konuştu.
Kim bu milyoner? (32 milyon liralık talihli merakı) - 6
Şans oyunu oynamaya gelen Mustafa Türk ise şanslının, parasını hayırlı, uğurlu kullanmasını belirterek, "Kısmet onunmuş. Güle güle harcasın, hayırlı olsun" diye konuştu.

İlçede vatandaşlar arasında yeni milyonerin kim olduğu merak ediyor.

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