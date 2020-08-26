Kimisi altınlarının kimisi de alacaklarının peşinde

İHA 26.08.2020 - 09:41
Tüm veresiye defterleri balçığa bulanan Sezgi, çamur içindeki veresiye defterlerini göstererek “Her şeyimiz bitti. Devletimizden yardım bekliyoruz, geleceğinden de hiçbir şüphemiz yok. Bakanımız Süleyman Soylu 4 gündür gecesi ile gündüzüyle burada. Diğer bakanlarımız, kurum amirlerimiz hepsi burada çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin, devletimizin zararımızı karşılayacağına eminiz” ifadelerini kullandı.
Sel olduğu sırada dükkanın arka tarafından eve kaçtıklarını ve geldiklerinde bütün malzemenin kapıdan dışarıya çıkmış olduğunu gördüklerini dile getiren Mustafa Sezgi isimli esnaf ise “5 civarıydı. Kapıları kapattık, baktık ki yine de su geliyor içeriye. Bel hizamıza kadar su geldi. Arkada bir lavabomuz var, oradan eve çıktık. Mal canın yongasıdır. Gece baktık ki su daha da yükselmiş. Boğaz seviyesine kadar su gelmiş, kapı açılmış, mallar dışarıya çıkmış. Kapıyı kapatmaya çalıştık kapatamadık” diye konuştu.