Ücretsiz HPV aşısının ayrıntıları: Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır? Kimlere ücretsiz HPV aşısı yapılacak?

İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve İBB'den sosyal yardım alan, 9-26 yaş arası bireyler/ ebeveynler başvuru formunu doldurabilir. Başvurunuz onaylandığı taktirde uygulama öncesi tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacak.

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