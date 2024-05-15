Ücretsiz HPV aşısının ayrıntıları: Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır? Kimlere ücretsiz HPV aşısı yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulamasının 16 Mayıs itibariyle başlayacağını açıkladı. Açıklama ardından ücretsiz HPV aşısı uygulamasının ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Kimlere ücretsiz HPV aşısı yapılacak? Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır?

Ücretsiz HPV aşısının ayrıntıları: Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır? Kimlere ücretsiz HPV aşısı yapılacak? - 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlandığını açıkladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ücretsiz HPV aşısının ayrıntıları: Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır? Kimlere ücretsiz HPV aşısı yapılacak? - 2

ÜCRETSİZ HPV AŞISI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ücretsiz HPV aşı uygulaması 16 Mayıs (yarın) tarihinden itibaren başlıyor. Aşı ilk etapta İstanbul’da ikamet eden 9-26 yaş aralığındaki sosyoekonomik yoksunluk çeken bireylere uygulanacak.

Ücretsiz HPV aşısının ayrıntıları: Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır? Kimlere ücretsiz HPV aşısı yapılacak? - 3

İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve İBB'den sosyal yardım alan, 9-26 yaş arası bireyler/ ebeveynler başvuru formunu doldurabilir. Başvurunuz onaylandığı taktirde uygulama öncesi tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacak.

HPV AŞI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Ücretsiz HPV aşısının ayrıntıları: Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır? Kimlere ücretsiz HPV aşısı yapılacak? - 4

ÜCRETSİZ HPV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB'nin HPV aşısı uygulamasından yararlanmak isteyen İstanbullular başvuru formuna "https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" adresinden ulaşılabilecek.

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