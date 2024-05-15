Ücretsiz HPV aşısının ayrıntıları: Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır? Kimlere ücretsiz HPV aşısı yapılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulamasının 16 Mayıs itibariyle başlayacağını açıkladı. Açıklama ardından ücretsiz HPV aşısı uygulamasının ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Kimlere ücretsiz HPV aşısı yapılacak? Ücretsiz HPV aşısı için nasıl randevu alınır?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlandığını açıkladı.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.