Kimlik numarası başına dert oldu: "E-nabızda gebelik durumum gözüküyor"
İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 26 yaşındaki 2 çocuk babası Abdulselam Deniz'in kimlik numarası başına dert oldu. Kimlik numarasının çoğu rakamının aynı sayılardan oluşması sebebiyle kötü niyetli kişilerin hedefi olan Deniz, bugüne kadar, terör örgütü üyesi olma, adam vurma, sayısız icra dosyası ve hatta hamile kalmaktan bile kaydı çıktı. Hastanede bazen kayıtlarda ölü bile göründüğünü söyleyen genç adam, hayatının büyük kısmının emniyet ve adliyede ifade vermekle geçtiğini, kimlik numarası değişmesi için yardım beklediği söyledi.
Büyükçekmece'de çaycılık yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası 26 yaşındaki Abdulselam Deniz'in kimlik numarası görenleri şaşırttı. Daha önce çok kez emniyete ve mahkemeye ifade verdiğini söyleyen Deniz onlarca kez icralık olmasının yanı sıra, terör örgütünü destekleyen bir dernek kurmaktan bile başı belaya girdi. Hastane kayıtlarında ise, ölü olarak çıkan 2 çocuk babası Deniz, e-nabızda bir keresinde hamile bile çıktığını söyledi.
Kimlik numarasının kolaylığı yüzünden başına çeşitli sorunlar açıldığını kaydeden Abdulselam Deniz, “Numaranın kolaylığı sebebiyle başıma bir sürü iş geliyor. Kimliğimden dolayı katil oluyorum. Hırsız, dolandırıcı, vergi kaçakçısı oluyorum. Tamamen kimlik numaram yüzünden. Bunun yüzünden, karakollarda, mahkemelerde gidip ifade veriyorum. Kendimi açıklamak zorunda kalıyorum” dedi.