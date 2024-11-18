Kimsesiz çocuklar için kanoyla 14 bin kilometre yolculuk
İngiliz Andy Beardmore, yakınlarını kaybetmiş çocuklara destek olmak için kanoyla yolculuğa çıktı. Beardmore, tanıştığı insanlardan kimsesiz çocuklara destek olan bir kuruma bağış yapmalarını istiyor. Tekirdağ'a ulaşan Beardmore'un en çok etkilendiği şey ise Türk misafirperverliği oldu.
İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki Beardmore, kimsesiz çocuklarla ilgili farkındalık oluşturup onlara destek olunması amacıyla mart ayında Fransa'dan kanoyla yolcuğuna başladı.
Beardmore, Maas, Main ve Tuna nehirleri üzerinden farklı ülkeleri kanosuyla geçerek Romanya'dan Karadeniz'e bağlandı.