Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı denizcinin cenazesi ülkesine götürülüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki fırtınada karaya oturan Pallada isimli geminin, kalp krizi geçirerek ölen Ukraynalı denizci Ihor Khalimonchuk’un cenazesi ülkesine götürülüyor. Khalimonchuk’un cenazesi, kimsenin alma talebinde bulunmaması üzerine kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.

Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı denizcinin cenazesi ülkesine götürülüyor - 1

Zonguldak’ta karaya oturan gemide, kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren denizcinin cenazesi, mezarı açılarak ülkesine götürüldü.

Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışlarda limanda sürüklenmeye başlayan Pallada isimli kuru yük gemisi, ikiye bölündü ve sahil bandındaki yürüyüş yoluna çarparak durdu.

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Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı denizcinin cenazesi ülkesine götürülüyor - 2

Karaya oturan geminin 13 mürettebatı tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı. Mürettebat, öğretmenevine yerleştirildi.

24 Kasım’da kendisinden haber alamayan arkadaşları odasına bakmaya gittiklerinde Ukrayna uyruklu Ihor Khalimonchuk’u hareketsiz halde buldu.

İhbar ile gelen sağlık ekipleri Khalimonchuk’un yaşamını yitirdiği belirledi.

Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı denizcinin cenazesi ülkesine götürülüyor - 3

Ereğli Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside kalp krizinden öldüğü belirlenen denizcinin cenazesinin teslim alınması için Ukrayna Konsolosluğu’na bilgi verildi ancak konsolosluk yasal süre içinde cevap vermedi.

Denizcinin cenazesi, belediye tarafından kimsesizler mezarlığına defnedildi.
Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı denizcinin cenazesi ülkesine götürülüyor - 4

KIZI ORTAYA ÇIKTI

Kimsesizler mezarlığına gömülen denizcinin Avusturalya’da yaşayan kızı Inna Khalimonchuk yapılan haberleri görerek babasının ülkesine döndürülmesi için girişimlerde bulundu.

Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı denizcinin cenazesi ülkesine götürülüyor - 5

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle İstanbul’dan gelen cenaze hizmetleri firması tarafından bugün kimsesizler mezarılığındaki mezar açılarak Khalimoncuk’un cansız bedeni çıkartıldı.

Gerekli evrak tamamlandıktan sonra cenaze Ukrayna’nın Odessa bölgesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı denizcinin cenazesi ülkesine götürülüyor - 6

Öte yandan cenaze masraflarının yarısının Pallada isimli geminin bağlı çalıştığı denizcilik acentesi tarafından karşılandığı öğrenildi.

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