Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı denizcinin cenazesi ülkesine götürülüyor
Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki fırtınada karaya oturan Pallada isimli geminin, kalp krizi geçirerek ölen Ukraynalı denizci Ihor Khalimonchuk’un cenazesi ülkesine götürülüyor. Khalimonchuk’un cenazesi, kimsenin alma talebinde bulunmaması üzerine kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.
Zonguldak’ta karaya oturan gemide, kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren denizcinin cenazesi, mezarı açılarak ülkesine götürüldü.
Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışlarda limanda sürüklenmeye başlayan Pallada isimli kuru yük gemisi, ikiye bölündü ve sahil bandındaki yürüyüş yoluna çarparak durdu.