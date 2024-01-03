Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı denizcinin cenazesi ülkesine götürülüyor

Zonguldak’ta karaya oturan gemide, kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren denizcinin cenazesi, mezarı açılarak ülkesine götürüldü.

Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışlarda limanda sürüklenmeye başlayan Pallada isimli kuru yük gemisi, ikiye bölündü ve sahil bandındaki yürüyüş yoluna çarparak durdu.