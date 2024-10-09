Kimyasal hadım nedir, nasıl olur? Kimyasal hadım Türkiye'de uygulanacak mı? Cinsel istismar vakaları sonrası gündemde

KİMYASAL HADIM NASIL OLUR?

Kimyasal hadım, cerrahi hadımın aksine "reversible"dir, yani ilaçlar bırakıldığında hormon seviyeleri normale dönebilir.

Ancak, bu tür uygulamalar genellikle etik ve hukuki tartışmalara neden olur, çünkü bireyin fiziksel ve kişisel haklarına müdahale edebilir.

Bu konuda farklı ülkelerde ve bölgelerde farklı yasal düzenlemeler ve uygulamalar bulunmaktadır.