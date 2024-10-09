Kimyasal hadım nedir, nasıl olur? Kimyasal hadım Türkiye'de uygulanacak mı? Cinsel istismar vakaları sonrası gündemde
Kimyasal hadımın ne olduğu ve nasıl uygulandığı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları sonrasında gündeme geldi. Türkiye'de artan cinsel istismar vakalarının ardından açıklamada bulunun Bakan Tunç, 'Türk yasalarının kimyasal hadım cezasına uygun olduğunu, maddenin uygulamaya geçirilmesinin gündeme gelebileceğini' ifade etti. Peki, kimyasal hadım nedir, nasıl olur? Kimyasal hadım Türkiye'de uygulanacak mı?
Kimyasal hadım yani bir diğer adıyla kimyasal kastrasyon, bir kişinin cinsel dürtülerini azaltmak veya kontrol altına almak amacıyla kimyasal maddelerin kullanılmasıdır.
Bu genellikle hormon ilaçlarıyla gerçekleştirilir ve kişinin cinsel dürtülerini, libido seviyesini düşürür. Kimyasal kastrasyon genellikle cinsel suçlar, özellikle çocuk istismarı vakaları üzerinde kontrol sağlamak amacıyla kullanılır.