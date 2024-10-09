Kimyasal hadım nedir, nasıl olur? Kimyasal hadım Türkiye'de uygulanacak mı? Cinsel istismar vakaları sonrası gündemde

Kimyasal hadımın ne olduğu ve nasıl uygulandığı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları sonrasında gündeme geldi. Türkiye'de artan cinsel istismar vakalarının ardından açıklamada bulunun Bakan Tunç, 'Türk yasalarının kimyasal hadım cezasına uygun olduğunu, maddenin uygulamaya geçirilmesinin gündeme gelebileceğini' ifade etti. Peki, kimyasal hadım nedir, nasıl olur? Kimyasal hadım Türkiye'de uygulanacak mı?

Kimyasal hadım nedir, nasıl olur? Kimyasal hadım Türkiye'de uygulanacak mı? Cinsel istismar vakaları sonrası gündemde - 1

Kimyasal hadım yani bir diğer adıyla kimyasal kastrasyon, bir kişinin cinsel dürtülerini azaltmak veya kontrol altına almak amacıyla kimyasal maddelerin kullanılmasıdır.

Bu genellikle hormon ilaçlarıyla gerçekleştirilir ve kişinin cinsel dürtülerini, libido seviyesini düşürür. Kimyasal kastrasyon genellikle cinsel suçlar, özellikle çocuk istismarı vakaları üzerinde kontrol sağlamak amacıyla kullanılır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kimyasal hadım nedir, nasıl olur? Kimyasal hadım Türkiye'de uygulanacak mı? Cinsel istismar vakaları sonrası gündemde - 2

KİMYASAL HADIM NASIL OLUR?

Kimyasal hadım, cerrahi hadımın aksine "reversible"dir, yani ilaçlar bırakıldığında hormon seviyeleri normale dönebilir.

Ancak, bu tür uygulamalar genellikle etik ve hukuki tartışmalara neden olur, çünkü bireyin fiziksel ve kişisel haklarına müdahale edebilir.

Bu konuda farklı ülkelerde ve bölgelerde farklı yasal düzenlemeler ve uygulamalar bulunmaktadır.

Kimyasal hadım nedir, nasıl olur? Kimyasal hadım Türkiye'de uygulanacak mı? Cinsel istismar vakaları sonrası gündemde - 3

KİMYASAL HADIM TÜRKİYE'DE UYGULANACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk yasalarının kimyasal hadım cezasına uygun olduğunu belirtirken, maddenin uygulamaya geçirilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Danıştay, yönetmeliğin yasal dayanağı olan İnfaz Kanunu’nun 108. maddesindeki "Tıbbi tedaviye tabi tutulma ve tedavi amaçlı programlara katılma yükümlülüğüne' vurgu yaptı.

Kararda, yönetmeliğin 7/1. maddesinde "Cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntem" ifadesine yer verilerek, kanunda yer almayan bir tanımlamaya gidildiği ve 'tıbbi tedavi' kavramından ayrılındığını belirtildi.

Kimyasal hadım nedir, nasıl olur? Kimyasal hadım Türkiye'de uygulanacak mı? Cinsel istismar vakaları sonrası gündemde - 4

DÜNYADA KİMYASAL HADIM CEZASI NASIL UYGULANMIŞTIR?

Kimyasal hadım olarak 1944 yılında dietilstilbestrol adlı östrojen ilacı erkeklerin testosteronunu düşürmek amacıyla kullanılmıştır.

Antipsikotik ilaç olan benperidol bazen uygunsuz cinsel davranışlar sergilediği düşünülen kişilerde cinsel dürtüleri azaltmak için kullanılmıştır ve aynı şekilde depo enjeksiyonu ile verilmiştir, ancak benperidol testosteronu etkilemez ve bu nedenle bir kastrasyon ajanı değildir.

Kimyasal hadım genellikle müebbet hapis veya ölüm cezasına daha kolay bir alternatif olarak görülmüştür çünkü hükümlünün serbest bırakılmasına izin vermiştir.

Kimyasal hadım nedir, nasıl olur? Kimyasal hadım Türkiye'de uygulanacak mı? Cinsel istismar vakaları sonrası gündemde - 5

1981 yılında Pierre Gagné tarafından yapılan bir deneyde, uzun süredir cinsel sapkın davranış geçmişi olan 48 erkeğe 12 ay boyunca medroksiprogesteron asetat verilmiştir.

Bu deneklerden kırkının sapkın cinsel davranışlara yönelik arzularının azaldığı, daha az sıklıkta cinsel fanteziler kurdukları ve cinsel dürtüler üzerinde daha fazla kontrol sahibi oldukları kaydedilmiştir.

Araştırma, ilacın uygulanması sona erdikten sonra da bu iyileşmiş davranışın devam ettiğini ve herhangi bir yan etki görülmediğini kaydetmiş ve bu nedenle medroksiprogesteron asetatı danışmanlıkla birlikte seri cinsel suçlular için başarılı bir tedavi yöntemi olarak önermiştir.

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