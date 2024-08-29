Kına gecesine çekiçlerle baskın: “Telefonu bırak, halaya gel” dediği için komalık ettiler

Olay, 26 Ağustos günü Yamaçtepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.

Yemliha Toprak ve Ayşenur Kızıltoprak‘ın kına gecesinde damat ve kuzeni Mehmet O. arasında “Telefonu bırak, halaya gel.” demesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet O, damada sandalye ile vurdu.

Davetlilerin araya girmesi ile kavga son buldu.

Mehmet O, ise davetliler tarafından düğün salonundan gönderildi.