Kına gecesine çekiçlerle baskın: “Telefonu bırak, halaya gel” dediği için komalık ettiler
Gaziantep’te sağlık personeli Yemliha Kızıltoprak, kına gecesinde tartıştığı kuzeni Mehmet O. ve çalışanları tarafından çekiçle dövüldü. 20 kişinin kına gecesinin yapıldığı salonu bastığı olayda dövülen damat, yoğun bakıma kaldırıldı. Damadın başına aldığı darbeler sonucu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Gaziantep’te bir kına gecesine yapılan baskında damat, kuzeni ve onun çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü.