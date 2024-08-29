Kına gecesine çekiçlerle baskın: “Telefonu bırak, halaya gel” dediği için komalık ettiler

Gaziantep’te sağlık personeli Yemliha Kızıltoprak, kına gecesinde tartıştığı kuzeni Mehmet O. ve çalışanları tarafından çekiçle dövüldü. 20 kişinin kına gecesinin yapıldığı salonu bastığı olayda dövülen damat, yoğun bakıma kaldırıldı. Damadın başına aldığı darbeler sonucu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kına gecesine çekiçlerle baskın: “Telefonu bırak, halaya gel” dediği için komalık ettiler - 1

Gaziantep’te bir kına gecesine yapılan baskında damat, kuzeni ve onun çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü.

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Kına gecesine çekiçlerle baskın: “Telefonu bırak, halaya gel” dediği için komalık ettiler - 2

Olay, 26 Ağustos günü Yamaçtepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.

Yemliha Toprak ve Ayşenur Kızıltoprak‘ın kına gecesinde damat ve kuzeni Mehmet O. arasında “Telefonu bırak, halaya gel.” demesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet O, damada sandalye ile vurdu.

Davetlilerin araya girmesi ile kavga son buldu.

Mehmet O, ise davetliler tarafından düğün salonundan gönderildi.

Kına gecesine çekiçlerle baskın: “Telefonu bırak, halaya gel” dediği için komalık ettiler - 3

20 KİŞİ SALONU BASTI

Daha sonra Mehmet O, çalışanlarını toplayarak çekicilerle düğün salonunu bastı.

Ellerinde demir sopalarla salona giren grup, halay çektiği sırada Yemliha Kızıltoprak’ı öldüresiye dövdü.

Kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbeler alan damat ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kına gecesine çekiçlerle baskın: “Telefonu bırak, halaya gel” dediği için komalık ettiler - 4

Sağlık görevlileri ağır yaralanan Yemliha Kızıltoprak’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan damadın başına aldığı darbeler sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kına gecesine çekiçlerle baskın: “Telefonu bırak, halaya gel” dediği için komalık ettiler - 5

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde çekici ve otomobillerle düğün salonuna gelen grubun ellerinde demir sopalarla salona girip halayda eğlenen damada saldırdığı görüldü.

Saldırganların damadın yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı ve levyeli şahısların kovalamaya devam ettiği görüldü.

Damat ve ailesi, saldırganlardan şikayetçi olurken, kına gecesi davetlilerin dağılması ile sona erdi.

Kına gecesine çekiçlerle baskın: “Telefonu bırak, halaya gel” dediği için komalık ettiler - 6

Damat Yemliha Kızıltoprak’ın babası Ahmet Kızıltoprak, en mutlu günlerinin zehir olduğunu söyledi.

Oğlunun kuzenine “Telefonu bırak halaya gel.” demesi üzerine tartışma çıktığını dile getiren ve ardından 20 kişinin sopalarla oğlunu öldüresiye dövdüklerini belirten Ahmet Kızıltoprak, oğlunun yoğun bakımda 3 gündür tedavi gördüğünü belirtti.
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