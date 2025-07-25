Kınalıada açıklarında tekne yangını

Marmara Denizi Kınalıada açıklarında, içinde 16 kişinin bulunduğu teknede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kınalıada açıklarında tekne yangını - 1

Marmara Denizi Kınalıada açıklarında 16 kişinin bulunduğu teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kınalıada açıklarında tekne yangını - 2

YOLCULAR CAN YELEĞİ GİYİP DENİZE ATLADI

Alevler hızla yayıldı. Teknedekiler kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayınca, can yelekleriyle denize atladı ve kurtarılmayı bekledi.

Kınalıada açıklarında tekne yangını - 3

Olay yerine Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik sevk edildi. Yangın kısa süre sonra söndürüldü.

Kınalıada açıklarında tekne yangını - 4

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangından yara almadan kurtulan yolcular ekipler tarafından denizden çıkarıldı.

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