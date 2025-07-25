Kınalıada açıklarında tekne yangını
Marmara Denizi Kınalıada açıklarında, içinde 16 kişinin bulunduğu teknede çıkan yangın paniğe neden oldu.
Marmara Denizi Kınalıada açıklarında 16 kişinin bulunduğu teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Marmara Denizi Kınalıada açıklarında 16 kişinin bulunduğu teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler hızla yayıldı. Teknedekiler kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayınca, can yelekleriyle denize atladı ve kurtarılmayı bekledi.
Olay yerine Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik sevk edildi. Yangın kısa süre sonra söndürüldü.
Yangından yara almadan kurtulan yolcular ekipler tarafından denizden çıkarıldı.