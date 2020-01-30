Kınalıada sahilinde kuyruğu kesik ölü yunus bulundu

Kınalıada sahilinde kuyruğu kesilmiş ölü yunus bulundu. Balığın takıldığı ağdan çıkarılması için kuyruğunun balıkçılar tarafından kesildiği tahmin ediliyor. İstanbul Kınalıada'da kuyruğu kesilmiş ölü yunus kıyıya vurdu. Balığı gören vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. Ölü yunus, yetkililer tarafından sahilden kaldırıldı. Öte yandan ölü yunus balığının kuyruğunun kesik olması, balıkçı ağlarına takılmış olabileceği, yunusu ağdan çıkarmak için kuyruğunun kesilmiş olabileceğini akıllara getirdi.