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Kınık Belediyesi hangi partide? Kınık Belediye başkanı kimdir? Kınık Belediye başkan adayları

Kınık Belediyesi hangi partide? Kınık Belediye Başkanı kimdir? Kınık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Kınık Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Kınık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Kınık yerel seçim sonuçları..

Kınık Belediyesi hangi partide? Kınık Belediye başkanı kimdir? Kınık Belediye başkan adayları - 1

KINIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Kınık Belediyesini 10.292 alınan oy ve %53.20 oy oranı ile AK Parti adayı Sadık Doğruer kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK PARTİ SADIK DOĞRUER 10.292 %53.20
  • CHP AHMET ÖZKAN 8.787 %45.42
  • SAADET PARTİSİ SELİM ÖZCAN 77 %0.40
  • VATAN PARTİSİ SEFA KÖKEN 68 %0.35
  • DP KADRİ GÜNDOĞDU 64 %0.33
  • DSP ALİ GÖKTAŞ 42 %0.22
  • BTP CEMALİ ŞİMŞEK 15 %0.08

TÜRKİYE HABERLERİ

Kınık Belediyesi hangi partide? Kınık Belediye başkanı kimdir? Kınık Belediye başkan adayları - 2

KINIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kınık Belediyesi Başkanı Sadık Doğruer Kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Sadık Doğruer, 1994'te Dokuz Eylül Ünviersitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde "Sağlık Kurumları İşletmesi ve Yöneticilik" bölümünde yüksek lisans yaptı.
Doktorluk mesleğine 1994'te Afyon'da başlayan Doğruer, bir süre başhekim yardımcılığı da yaptı.

Doğruer, 2014'te Kınık Belediye Başkanı seçildi. Evli olan Doğruer'in 1 çocuğu var.

Kınık Belediyesi hangi partide? Kınık Belediye başkanı kimdir? Kınık Belediye başkan adayları - 3

KINIK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SEMA BODUR
  • SAMİ MOLLAAHMET
  • OLCAY ORAL
  • AYHAN VURANEL
  • HASAN HÜSEYİN LEVENT
  • EBUBEKİR TURAN
  • YILDIZ BİLDİK
  • KADİR BOYALICI
  • SERDAR GÜNAY
  • ŞEHMUS SUNA
  • ENVER KIRMIZI
  • SEFA KÖKEN
  • İSMAİL AYKAN CERAN
  • SUAT SAVUT
  • ONUR İSMET DAL
Kınık Belediyesi hangi partide? Kınık Belediye başkanı kimdir? Kınık Belediye başkan adayları - 4

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Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
Urla Seçim Sonuçları

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