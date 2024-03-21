Kınık Belediyesi hangi partide? Kınık Belediye başkanı kimdir? Kınık Belediye başkan adayları
Kınık Belediyesi hangi partide? Kınık Belediye Başkanı kimdir? Kınık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Kınık Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Kınık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Kınık yerel seçim sonuçları..
KINIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Kınık Belediyesini 10.292 alınan oy ve %53.20 oy oranı ile AK Parti adayı Sadık Doğruer kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK PARTİ SADIK DOĞRUER 10.292 %53.20
- CHP AHMET ÖZKAN 8.787 %45.42
- SAADET PARTİSİ SELİM ÖZCAN 77 %0.40
- VATAN PARTİSİ SEFA KÖKEN 68 %0.35
- DP KADRİ GÜNDOĞDU 64 %0.33
- DSP ALİ GÖKTAŞ 42 %0.22
- BTP CEMALİ ŞİMŞEK 15 %0.08