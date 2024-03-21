Kınık Belediyesi hangi partide? Kınık Belediye başkanı kimdir? Kınık Belediye başkan adayları

KINIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kınık Belediyesi Başkanı Sadık Doğruer Kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Sadık Doğruer, 1994'te Dokuz Eylül Ünviersitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde "Sağlık Kurumları İşletmesi ve Yöneticilik" bölümünde yüksek lisans yaptı.

Doktorluk mesleğine 1994'te Afyon'da başlayan Doğruer, bir süre başhekim yardımcılığı da yaptı.



Doğruer, 2014'te Kınık Belediye Başkanı seçildi. Evli olan Doğruer'in 1 çocuğu var.