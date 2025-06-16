Kira yardımı ne zaman yatıyor? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar, nasıl başvurulur?

Kira yardımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli yapıdaki iş yeri ve konutlar için sağlanıyor. 18 ay süre ile gerçekleştirilen kira desteğinden konut sahiplerinin yanı sıra kiracılar da faydalanabiliyor. 2025 Ocak ayı itibariyle kira yardımı tutarı güncellenmişti. Ödemeden faydalananlar ''Kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt arıyor.

Kira yardımı ne zaman yatıyor? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar, nasıl başvurulur? - 1

Kentsel dönüşüme başvuran ev ve iş yeri sahiplerine Bakanlık tarafından kira yardımı yapılıyor. Kira desteği tutarları ise ilden ile farklılık gösteriyor. Her ay yapılan yardım, 18 ay ile sınırlıdır. Hak sahiplerine destek tutarları Ziraat Bankası aracılığıyla ödeniyor. İşte, kira yardımı ödeme tarihi...

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Kira yardımı ne zaman yatıyor? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar, nasıl başvurulur? - 2

KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATIYOR?

Kira yardımından faydalananlara ödemeler her ayın 15'inde Ziraat Bankası hesaplarına yapılıyor. 15'i hafta sonuna denk geliyorsa ilk iş gününde ödeme yapılıyor.

Kira yardımı ne zaman yatıyor? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar, nasıl başvurulur? - 3

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU

Kira desteğinden faydalanacaklar başvurularını e-Devlet üzerinden “Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvurusu” sayfasından yapabiliyor.

Kira yardımı ne zaman yatıyor? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar, nasıl başvurulur? - 4

KİRA YARDIMI NE KADAR?

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla geçerli kira desteği İstanbul'da 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarılmıştı. İşte, il il kira yardımı miktarları:

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir için malik: 8.000 / kiracı: 16.000 / sınırlı ayni hak sahibi: 40.000

Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin,
Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van için malik: 5.500 / kiracı: 11.000 / sınırlı ayni hak sahibi: 27.500


Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin,Bartın,
Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur Çanakkale, Çankırı,
Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır,
Isparta, Karabük, Kastamonu Karaman, Kars,Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir,
Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas,
Şırnak, Tokat,Tunceli, Uşak,Yalova, Yozgat, Zonguldak için malik: 4.500 / kiracı: 9.000 / sınırlı ayni hak sahibi: 22.500

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