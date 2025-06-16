Kira yardımı ne zaman yatıyor? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar, nasıl başvurulur?
Kira yardımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli yapıdaki iş yeri ve konutlar için sağlanıyor. 18 ay süre ile gerçekleştirilen kira desteğinden konut sahiplerinin yanı sıra kiracılar da faydalanabiliyor. 2025 Ocak ayı itibariyle kira yardımı tutarı güncellenmişti. Ödemeden faydalananlar ''Kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt arıyor.
Kentsel dönüşüme başvuran ev ve iş yeri sahiplerine Bakanlık tarafından kira yardımı yapılıyor. Kira desteği tutarları ise ilden ile farklılık gösteriyor. Her ay yapılan yardım, 18 ay ile sınırlıdır. Hak sahiplerine destek tutarları Ziraat Bankası aracılığıyla ödeniyor. İşte, kira yardımı ödeme tarihi...