Kira yardımı ne zaman yatıyor? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar, nasıl başvurulur?

Kentsel dönüşüme başvuran ev ve iş yeri sahiplerine Bakanlık tarafından kira yardımı yapılıyor. Kira desteği tutarları ise ilden ile farklılık gösteriyor. Her ay yapılan yardım, 18 ay ile sınırlıdır. Hak sahiplerine destek tutarları Ziraat Bankası aracılığıyla ödeniyor. İşte, kira yardımı ödeme tarihi...