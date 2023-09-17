Kıraathanedeki saldırıda yaralanan polis 34 gün sonra şehit oldu
Kayseri’deki kıraathane baskınında olayı ayırmak isterken yaralanan ve 34 gün sonra şehit olan polis memuru Murat Akpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis memurunun acılı eşi, “'Beni bırakıp gitme Murat.” diyerek gözyaşı döktü.
Kayseri’deki bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada yaralanan ve 34 gün sonra şehit olan polis memuru Murat Akpınar, son yolculuğuna uğurlandı.
Akpınar’ın şehit olduğu olay, 13 Ağustos günü, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesinde meydana geldi.Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.