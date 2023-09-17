Kıraathanedeki saldırıda yaralanan polis 34 gün sonra şehit oldu

Kayseri’deki kıraathane baskınında olayı ayırmak isterken yaralanan ve 34 gün sonra şehit olan polis memuru Murat Akpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis memurunun acılı eşi, “'Beni bırakıp gitme Murat.” diyerek gözyaşı döktü.

Kıraathanedeki saldırıda yaralanan polis 34 gün sonra şehit oldu - 1

Kayseri’deki bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada yaralanan ve 34 gün sonra şehit olan polis memuru Murat Akpınar, son yolculuğuna uğurlandı.

Akpınar’ın şehit olduğu olay, 13 Ağustos günü, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesinde meydana geldi.

Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kıraathanedeki saldırıda yaralanan polis 34 gün sonra şehit oldu - 2

Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar’ı göğsünden, Mustafa Coşkun’u ise kolundan yaralayıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kıraathanedeki saldırıda yaralanan polis 34 gün sonra şehit oldu - 3

Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki adreste yakalandı.

İki kardeşe yardım ettiği belirlenen C.T. ve H.T. de gözaltına alındı.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden Adnan Tosun çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Muhammet Tosun, H.T ve C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kıraathanedeki saldırıda yaralanan polis 34 gün sonra şehit oldu - 4

34 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Polis memuru Murat Akpınar, kaldırıldığı hastanede dün akşam saatlerinde şehit oldu.

Şehit Akpınar için Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.
Kıraathanedeki saldırıda yaralanan polis 34 gün sonra şehit oldu - 5

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk şehidin babası Mustafa, annesi Sedef, eşi Demet Akpınar ve kardeşleri katıldı.

Kıraathanedeki saldırıda yaralanan polis 34 gün sonra şehit oldu - 6

Polis yeleği ve şapkası giyen şehidin eşi ile aile bireyleri, tabuta sarılıp, gözyaşı döktü.

Törende şehidin eşi Defne Akpınar, cenaze aracındaki tabuta uzanarak, “Beni bırakıp gitme Murat.” diyerek ağladı.
Kıraathanedeki saldırıda yaralanan polis 34 gün sonra şehit oldu - 7

2 çocuk babası şehit Akpınar, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un Hulusi Akar Camisi'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kıraathanedeki saldırıda yaralanan polis 34 gün sonra şehit oldu - 8
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