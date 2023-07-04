"Kiracı evi yakıp kaçtı" iddiası

"NASIL YAKTI BİLEMİYORUM"

Evi eşyalı şekilde kiraladığını söyleyen Adem Can, "Kiracı evin ne kirasını ödüyor, ne doğal gaz faturasını ödüyor. Her şeyi kapattırdığım halde evimi yaktı. Nasıl yaktı bilmiyorum. Evin elektriği yok, doğal gazı yok, suyu da kapalı nasıl yaktı bilmiyorum. 7 aydır evin kirasını vermiyor. Kundaklama olduğu belli. Kiracı nerede bilmiyorum." dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.