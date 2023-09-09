Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldı
Yaklaşık bir yıldır fahiş kira artışları ve tahliye taahhütnamesi zorlamasıyla mücadele eden Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Cengiz Kul, ev sahibi tarafından tahliye taahhütnamesi yoluyla evden çıkarıldı. İcra memurları tarafından evinden tahliye edilen Kul, eşyalarıyla birlikte geceyi dışarıda geçirdi.
Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Cengiz Kul, yaşadığı evin sahibi tarafından tahliye taahhütnamesi yoluyla evden çıkarıldı.