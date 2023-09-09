Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldı

Mahkemeden gerekçeli karar beklerken telefonundan arandığını belirten Kul, şunları söyledi:

“İşyerinde çalışırken aradılar, eve geldiklerini söylediler. Adrese gelmemi istediler, gelmemem durumunda çilingir ile açacaklarını söylediler. Ellerinde tahliye kararı yoktu, beni tahliye ettiler. Eşyalarımızın hepsini aşağı indirdiler. Barınma bizim bir hakkımızdır, biz 8 aydır mücadele ediyoruz. Şuanda tahliye taahhütnamesi zorunlu hale gelmiş durumda. Ya imzalayacak evi kiralayacak ya da imzalamayacak dışarıda kalmaya devam edecek. Bugün iki emlakçı aradım, bana tahliye taahhütnamesine imza atmamı istediler. Tarih kısmını sonradan dolduruyorlar. Biz kiracılar olarak bunu mahkemede ispat edemiyoruz.”