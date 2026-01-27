Kiracılar dikkat! Kentsel dönüşümde tazminat hakkı doğdu
27.01.2026 08:14
NTV - Haber Merkezi
Ev sahipleri ile kiracılar yine karşı karşıya gelecek. Kentsel dönüşümden evi boşaltan eski kiracı tazminat alabilecek. Haber: Rojbin Hayrullahoğlu
Ev sahipleri ile kiracılar arasında dikkat çeken bir yargı kararına imza atıldı.
Kentsel dönüşüm nedeniyle evi boşaltan eski kiracı tazminat alabilecek.
Deprem tehdidi yüzünden özellikle son yıllarda birçok bina yenileniyor. O apartmanlarda oturan kiracılar da mecburen taşınmak zorunda kalıyor.
Yapı tamamlandıktan sonra dairesini yeniden kiraya vermek isteyen ev sahibi ilk olarak eski kiracına başvurmalı. Aksi halde ödeyeceği tazminatın tutarı, bir yıllık kira bedeli olabilir.
Konuya ilişkin Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, Star Haber'e açıklamalarda bulundu.
Kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmazı tahliye eden en sahibinin başka birine kiraya veremediğini, önceliğin eski kiracının olduğunu dile getirdi.
Bir taşınmaza riskli yapı tespiti yapılmışsa belediye tarafından 90 gün içinde elektrik, doğalgaz ve suyun kesilip kiracının da kanunen çıkmaz zorunda olduğuna işaret eden Kezer, "Tekrar kiraya verilirse öncelik eski kiracınındır." dedi.
TEBLİGAT GÖNDERİLMESİ GEREKİYOR
"Tahliye olduğu tarihten itibaren 3 yıllık süre önemli." diye konuşan Kezer, şöyle devam etti:
"Noterden tebligat gönderilmesi gerekiyor. Bir ay süre içinde kiracı dönüş yapmazsa yeni kiracıya kiralama hakkı doğuyor. Bildirimde bulunmadığını öğrendiği takdirde dava açma hakkı söz konusudur."
NE KADAR TAZMİNAT ALINABİLİR?
Tazminat hakkı, eski kira bedeline göre hesaplanıyor.
Örneğin, evi tahliye etmeden önce 20 bin lira kira ödeyen eski kiracı, bir senelik kira bedelinden en az 240 bin lira tazminat hakkı kazanabiliyor.