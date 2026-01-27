Kiracılar dikkat! Kentsel dönüşümde tazminat hakkı doğdu

Konuya ilişkin Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, Star Haber'e açıklamalarda bulundu.

Kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmazı tahliye eden en sahibinin başka birine kiraya veremediğini, önceliğin eski kiracının olduğunu dile getirdi.

Bir taşınmaza riskli yapı tespiti yapılmışsa belediye tarafından 90 gün içinde elektrik, doğalgaz ve suyun kesilip kiracının da kanunen çıkmaz zorunda olduğuna işaret eden Kezer, "Tekrar kiraya verilirse öncelik eski kiracınındır." dedi.