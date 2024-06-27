Kiracının çıktığı evde korkunç manzara! Evden onlarca kedi ölüsü çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Mürsel Maaşoğlu, yaşadıklarını anlattı. Evi ilk kiraladığı zaman Ş.S.'nin 1 kedi ve 1 köpeği olduğunu bildiğini söyleyen Maaşoğlu, "Ev bahçeli olduğu için tabii ki sorun etmedim. Sonuçta ben de hayvanseverim. Ancak kendisi hayvanseverler camiasında istifçi olarak tanınan biriymiş. Yani hayvanları sokaktan toplayıp evine getirip, kötü şartlardan dolayı ölümlerine sebep olan biri. Evin içerisinden ve hatta bahçeye gömülü onlarca kedi ölüsü buldum. Gerekli başvuruları yaptık. Bu kişinin hayvan beslemesi engellenmelidir" diye konuştu.