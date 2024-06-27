Kiracının çıktığı evde korkunç manzara! Evden onlarca kedi ölüsü çıktı
Adana'da, kiracısı Ş.S.'ye sokakta bulduğu onlarca hayvanı evine getirip beslediği gerekçesiyle dava açan Mürsel Maaşoğlu, 3 yılın sonunda mahkeme yoluyla teslim aldığı harabeye dönen evde ve bahçesinde, onlarca kedi ölüsü buldu. Ş.S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Maaşoğlu, "Kendisi hayvanseverler camiasında istifçi olarak tanınan biriymiş. Bu kişinin hayvan beslemesi engellenmeli." dedi.
Kentte özel bir firmada satış şefi olarak çalışan Mürsel Maaşoğlu, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’ndeki 2 katlı, bahçeli müstakil evini Eylül 2021'de çelik kapı firmasında çalışan S.Ş.'ye kiraladı.