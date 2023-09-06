Kiracısına tapu fotoğrafını gönderen ev sahibi hayatının şokunu yaşadı

TAPU FOTOĞRAFI İLE SAHTE SÖZLEŞME İDDİASI

28 Ağustos tarihinde kiradaki evinin elektrik ve su aboneliklerinin sonlandırıldığına dair cep telefonuna mesaj gelen Emine Sapmaz (fotoğrafta), Oğuz A. ile iletişime geçti. Oğuz A., elektrik ve su aboneliklerini kendi üzerine aldığını ve daireyi bir başkasına kiraya verdiğini söyledi. Sapmaz, kontrol için daireye gittiğinde, Oğuz A.'nın evi kiraya verdiği Abuzer Ateş ile karşılaştı. Ateş, Emine Sapmaz'a evin kiracısı olduğunu söyleyip, sözleşmeyi gösterdi. Sözleşmeyi inceleyen Emine Sapmaz, satmak istediği evinin 3 yıllığına kendi bilgisi dışında aylık 3 bin lira bedelle kiraya verildiğini, sözleşmenin altında da kendisi adına atılan ıslak imzayı gördü. Sözleşmeye, mülk sahibi Emine Sapmaz'ın adresi ise Almanya Berlin olarak yazıldı.