Kiracısına tapu fotoğrafını gönderen ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da kiracının ev sahibine kurduğu tuzak "bu kadarına da pes" dedirtti. Emine Sapmaz, dairesinin satış işlemi için tapu fotoğrafını gönderdiği kiracısı Oğuz A.'nın, evi bir başkasına kiraladığını öğrendi. İmzasının taklit edilip kendisinin yurt dışındaymış gibi gösterildiğini belirten Sapmaz, polis eşliğinde gittiği evin gizli bir bölmesindeki altınları, döviz ve nakit parasının yerinde olmadığını öne sürerek sinir krizi geçirdi.
Antalya'da Emine Sapmaz, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 92 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairesini satmaya karar verdi. Evde kiracı olarak oturan Oğuz A., Sapmaz'a, daireyi satmak için kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Geçen ay Sapmaz'a cep telefonundan mesaj gönderen Oğuz A., uygun bir müşteri bulduğunu söyleyerek, daireye ait tapunun fotoğrafını göndermesini istedi.