Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip işkence yapan sanıklara hapis cezası
Bursa'da Ozan Uyar adlı kişinin evinin bir odasını 4 bin liraya kiralayan Mehmet Ö. eve gelen misafirlerden rahatsız olduğu gerekçesiyle parasını alıp ayrılmak istedi. Ev sahibi Uyar, Mehmet Ö.'ye kadın iç çamaşırlarını giydirip müzikle oynatıp görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Mehmet Ö.’nün şikayeti üzerine açılan davada iki sanık beraat ederken Ozan Uyar'a toplam 6 yıl 6 ay, babası ve eşine ise 5'er sene hapis cezası verdi.
Yenişehir ilçesinde gündelik işlerde çalışan Mehmet Ö., Ozan Uyar'ın Yıldırım ilçesindeki evinde oda kiraladı.
Evde 3 gün kalan Mehmet Ö., "Buraya çok misafir geliyor" diyerek parasını isteyip evden ayrılacağını bildirince nakdi olmadığını söyleyen ev sahibi Ozan Uyar, alacağına karşılık satması için cep telefonunu kiracısına verdi.
İddiaya göre; Ozan Uyar, 10 gün sonra helalleşmek için evine çağırdığı Mehmet Ö.'yü, arkadaşları S.S. ve V.K. ile birlikte ellerini arkadan bağlayıp demir çubuk ve sopalarla dövdü.
Gürültüyü duyan Ozan Uyar'ın üst kattan inen babası Osman Uyar'ın da dövdüğü Mehmet Ö.'ye kadın iç çamaşırlarını giydirildi.