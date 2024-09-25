Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip işkence yapan sanıklara hapis cezası

"CANIMI YAKTILAR"

İfadesini verirken ağlayan Mehmet Ö. yaşadıklarını "Evde kaldığım ikinci gün, Ozan'ın üst katta oturan babası eve gelip bana iki tokat attı. Sonra da eşi yanımıza gelip kadın iç çamaşırlarını bana giydirerek müzik eşliğinde oynatıp fotoğraflarımı çekerek sosyal medyadan paylaştı. Canımı çok yaktılar. Sosyal medyadaki paylaşımı gören sanıklardan V.K.'nin eşi eve gelip beni ellerinden alıp polise getirdi." diyerek anlattı.



Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Ozan Uyar ise müştekinin gerçekleri söylemediğini belirterek, "Evimin odasını verdiğim Mehmet Ö., telefonumu çaldı. Üstelik bana ve eşime küfretti. Ben de kendisini sadece dövdüm." dedi.



Mine Uyar'ın "Eve geldiğimde müşteki, kadın iç çamaşırlarını giymişti. Benim olay ile hiçbir alakam yok" dediği duruşmada; Osman Uyar ve V.K. yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

AİLE BOYU CEZA

Mahkeme heyeti, karar aşamasına gelen yargılama sonrası, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından bir başka suçtan tutuklu bulunan Ozan Uyar'a toplam 6 yıl 6 ay eşi ve babasına ise 5'er yıl hapis cezası verdi.