Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip işkence yapan sanıklara hapis cezası

Bursa'da Ozan Uyar adlı kişinin evinin bir odasını 4 bin liraya kiralayan Mehmet Ö. eve gelen misafirlerden rahatsız olduğu gerekçesiyle parasını alıp ayrılmak istedi. Ev sahibi Uyar, Mehmet Ö.'ye kadın iç çamaşırlarını giydirip müzikle oynatıp görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Mehmet Ö.’nün şikayeti üzerine açılan davada iki sanık beraat ederken Ozan Uyar'a toplam 6 yıl 6 ay, babası ve eşine ise 5'er sene hapis cezası verdi.

Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip işkence yapan sanıklara hapis cezası - 1

Yenişehir ilçesinde gündelik işlerde çalışan Mehmet Ö., Ozan Uyar'ın Yıldırım ilçesindeki evinde oda kiraladı.

Evde 3 gün kalan Mehmet Ö., "Buraya çok misafir geliyor" diyerek parasını isteyip evden ayrılacağını bildirince nakdi olmadığını söyleyen ev sahibi Ozan Uyar, alacağına karşılık satması için cep telefonunu kiracısına verdi.

İddiaya göre; Ozan Uyar, 10 gün sonra helalleşmek için evine çağırdığı Mehmet Ö.'yü, arkadaşları S.S. ve V.K. ile birlikte ellerini arkadan bağlayıp demir çubuk ve sopalarla dövdü.

Gürültüyü duyan Ozan Uyar'ın üst kattan inen babası Osman Uyar'ın da dövdüğü Mehmet Ö.'ye kadın iç çamaşırlarını giydirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip işkence yapan sanıklara hapis cezası - 2

Müzik eşliğinde oynatılıp fotoğrafları sosyal medyada yayınlanan Mehmet Ö., paylaşımı görüp eve gelen V.K.'nin eşi tarafından kurtarılıp polise teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden, ev sahibi Ozan Uyar, V.K. ile S.S. tutuklanırken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Savcılık soruşturması sonrası 5 sanık hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma" suçlarından Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargılama sürecinde tutuklu sanıkların tahliye edildiği duruşmada gündelik işçi olarak çalıştığını ifade eden Mehmet Ö., "Eve gelip gidenin sayısı belli değildi. 3'üncü gün çıkacağımı söyleyip, paramı istedim." diyerek bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip işkence yapan sanıklara hapis cezası - 3

Yapılan işkenceyi anlatan mağdur, "Eve girince iki arkadaşı ile kapıyı kilitleyip bana saldırdılar. Demir çubuk ve büyük bir sopayla acımasızca vurdular. Tuvaletin havalandırma boşluğundan bağırıp yardım istedim. Sesimi duyuramadım. Bunun üzerine kapıyı kırıp tuvaletten beni çıkarttılar. Domuz bağı ile bağladılar. İşkenceye devam ettiler." diye konuştu.

Kiracıya kadın iç çamaşırı giydirip işkence yapan sanıklara hapis cezası - 4

"CANIMI YAKTILAR"

İfadesini verirken ağlayan Mehmet Ö. yaşadıklarını "Evde kaldığım ikinci gün, Ozan'ın üst katta oturan babası eve gelip bana iki tokat attı. Sonra da eşi yanımıza gelip kadın iç çamaşırlarını bana giydirerek müzik eşliğinde oynatıp fotoğraflarımı çekerek sosyal medyadan paylaştı. Canımı çok yaktılar. Sosyal medyadaki paylaşımı gören sanıklardan V.K.'nin eşi eve gelip beni ellerinden alıp polise getirdi." diyerek anlattı.

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Ozan Uyar ise müştekinin gerçekleri söylemediğini belirterek, "Evimin odasını verdiğim Mehmet Ö., telefonumu çaldı. Üstelik bana ve eşime küfretti. Ben de kendisini sadece dövdüm." dedi.

Mine Uyar'ın "Eve geldiğimde müşteki, kadın iç çamaşırlarını giymişti. Benim olay ile hiçbir alakam yok" dediği duruşmada; Osman Uyar ve V.K. yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

AİLE BOYU CEZA

Mahkeme heyeti, karar aşamasına gelen yargılama sonrası, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından bir başka suçtan tutuklu bulunan Ozan Uyar'a toplam 6 yıl 6 ay eşi ve babasına ise 5'er yıl hapis cezası verdi.

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