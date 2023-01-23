Kiracıya sarımsaklı suyla baskı

İstanbul Fatih'te bir kişinin kiracısını çıkarabilmek için delikler açtığı tavandan sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu döktüğü iddia edildi.
Laleli'de tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova, 2018'de kiracı olarak girdiği dükkanda zam nedeniyle mülk sahibiyle sorun yaşamaya başladı.
Roustamova'nın iddiasına göre; mülk sahibi M.Ş. haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani güncel dolar kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi.
M.Ş., bu kira artışının karşılayamayacağını belirten Guiaunai Roustamova'yı dükkandan çıkarabilmek için çeşitli yollar denedi.
Temmuz ayında ortak kullandıkları elektriği keserek dükkanın satış yapmasını engelledi. Roustamova dükkanı aydınlatmak için akü kullanmaya başladı.
Eylül ayında ise mülk sahibi, kendisine ait olan üst katın zemininden mağazanın tavanına delikler açtı. Dükkana müşteri gelemsin diye bu deliklerden aşağıya ise sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı.
Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığını söyleyen Roustamova mülk sahibinden şikayetçi oldu.