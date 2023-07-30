Kirayı 10 bin liraya çıkarmayan kiracıya site önünde saldırı

“Kendisinin ifade vereceğini, yine geleceğini söyledi. Buradan yetkililere sesleniyorum, bir şeylerin gerçekleşmesi için bir can kaybının olması mı gerekiyor? Lütfen gereği yapılsın. Huzurumuz kalmadı. Çocuklarımı okula gönderemez oldum. Sürekli bizi arayarak, herkes 8-10 bin liraya oturuyor, ben neden bu fiyata sizi oturtayım diyor.”