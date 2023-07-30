Kirayı 10 bin liraya çıkarmayan kiracıya site önünde saldırı
Diyarbakır’da bir sitede ev sahibi, kirayı 10 bin liraya çıkarmayı kabul etmeyen kiracısını, yakınlarıyla birlikte dövdü. Darp raporu alan kiracı, polis merkezine giderek ev sahibi ve yakınlarından şikayetçi oldu.
Diyarbakır’da bir sitede oturan N.Ö.’nün ev sahibi M.H.Ş., 2 bin 600 lira olan kirasını 10 bin lira yapmak istedi. Kiranın, yasal sınır olan yüzde 25 oranında artırılmasını isteyen N.Ö., evden çıkmasını isteyen ev sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi tarafından dövüldü.