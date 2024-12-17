"Kirayı elden ödedim" dedi: İspatlayamayınca tahliye kararı çıktı

"BİR YUVAM OLSUN İSTİYORUM"

Tahliye için son derece üzgün olduğunu dile getiren Örün, şunları söyledi:



“İnanılmaz derecede üzgünüm. O kadar zor durumda kaldım ki, yaklaşık 1 yıldır bu üzüntü ve stresi çekiyorum. Engelli olarak burada yıllardır zor şartlar altında yaşıyordum. Ben de isterim normal güzel bir evde yaşamak. Çaresizlikten dolayı burada yaşamak zorunda kaldım ve tahliye ediliyorum. Yeni bir yıla giriyoruz. Böyle evsiz, sokakta kalmak çok üzücü bir durum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben de bir yuvam olsun istiyorum. Normal sağlıklı insanlar gibi yaşamak istiyorum, biz engelliyiz diye bunu yaşamaya hakkımız yok mu? Dayanılabilir, katlanılabilir bir durum değil. Biliyorum benim gibi zor durumda insanlar da var. Rica ediyorum sahip çıkılsın. Yeni yılda benim de sizler gibi sağlıklı yaşayabileceğim bir ev ortamı olsun.”