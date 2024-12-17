"Kirayı elden ödedim" dedi: İspatlayamayınca tahliye kararı çıktı
Antalya'da, 6 aylıkken çocuk felci geçiren yüzde 63 engelli Emel Örün'ün, engelli parasıyla tuttuğu ve eve çevirdiği dükkanından kirayı ödemediği gerekçesiyle tahliyesi kesinleşti. Kiraların büyük bir kısmını elden verdiğini ileri süren ancak kararın değişmeyip 10 gün süre verildiğini belirten Örün, “Yeni yıla evsiz girmek çok üzücü bir durum” dedi.
Almanya'da dünyaya gelen 58 yaşındaki Emel Örün, henüz 6 aylıkken çocuk felci geçirdi. Sol bacağında sıkıntı yaşayan yüzde 63 engelli Örün, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başladı ve burada iş hayatına atıldı. Uzun yıllar güzellik uzmanı olarak çalışan bir çocuk annesi Örün, eşiyle ayrılmalarının ardından tek başına yaşamaya başladı, 20 yıl önce de Antalya'ya yerleşti.