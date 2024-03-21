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Kiraz Belediyesi hangi partide? Kiraz Belediye başkanı kimdir? Kiraz Belediye başkan adayları

Kiraz Belediyesi hangi partide? Kiraz Belediye Başkanı kimdir? Kiraz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Kiraz Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Kiraz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Kiraz yerel seçim sonuçları..

Kiraz Belediyesi hangi partide? Kiraz Belediye başkanı kimdir? Kiraz Belediye başkan adayları - 1

KİRAZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Kiraz Belediyesini 13.876 alınan oy ve %47.33 oy oranı ile AK Parti adayı Saliha Özçınar kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK PARTİ SALİHA ÖZÇINAR 13.876 %47.33

  • DSP SALİM ÖZKARAKAŞ 12.012 %40.98

  • İYİ PARTİ MEHMET EMİN AVŞAR 2.629 %8.97

  • DP METİN YAŞAR 370 %1.26

  • VATAN PARTİSİ MELTEM AYVALI 240 %0.82

  • SAADET MESUT SERTKAYA 120 %0.41

  • BTP ADEM YILDIRIM 68 %0.23

TÜRKİYE HABERLERİ

Kiraz Belediyesi hangi partide? Kiraz Belediye başkanı kimdir? Kiraz Belediye başkan adayları - 2

KİRAZ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kiraz Belediyesi Başkanı Saliha Özçınar Kimdir?

1983 Kiraz doğumlu olan Saliha Özçınar

Anadolu Üniversitesi İngilizce öğretmenliği mezunudur.

Lider Etüt Merkezi işletmenliği yapmıştır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Kiraz Belediye Başkanı seçilmiştir.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde tekrar Kiraz Belediye Başkanı seçilmiştir.

Kiraz Belediyesi hangi partide? Kiraz Belediye başkanı kimdir? Kiraz Belediye başkan adayları - 3

KİRAZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • NASUH COŞKUN
  • SALİHA ÖZÇINAR KUTLU
  • HALİL ÇOKGÜLER
  • MEHMET ÖKÇECİ
  • YUSUF ŞİMŞEK
  • NAGİHAN ÇAKIR
  • ŞEHMUZ KIZILKAYA
  • ADEM YILDIRIM
  • AHMET AYMELEK
  • SONER ALMAZ
  • HATİCE COŞKUN
  • MESUT SERTKAYA
  • MEHMET AKİF CERİT
Kiraz Belediyesi hangi partide? Kiraz Belediye başkanı kimdir? Kiraz Belediye başkan adayları - 4

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