Kiraz Belediyesi hangi partide? Kiraz Belediye başkanı kimdir? Kiraz Belediye başkan adayları
Kiraz Belediyesi hangi partide? Kiraz Belediye Başkanı kimdir? Kiraz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Kiraz Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Kiraz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Kiraz yerel seçim sonuçları..
KİRAZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Kiraz Belediyesini 13.876 alınan oy ve %47.33 oy oranı ile AK Parti adayı Saliha Özçınar kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK PARTİ SALİHA ÖZÇINAR 13.876 %47.33
- DSP SALİM ÖZKARAKAŞ 12.012 %40.98
- İYİ PARTİ MEHMET EMİN AVŞAR 2.629 %8.97
- DP METİN YAŞAR 370 %1.26
- VATAN PARTİSİ MELTEM AYVALI 240 %0.82
- SAADET MESUT SERTKAYA 120 %0.41
- BTP ADEM YILDIRIM 68 %0.23