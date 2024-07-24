Kırık ayak nikaha engel olmadı: Hastane odasında evlendiler

"BİZ GELEMİYORUZ SİZ GELEBİLİR MİSİNİZ?"

Selçuk Avcu, Göksun Belediyesi’ni arayıp salı günü belediyede nikah törenleri olduğunu belirterek, “Kaza geçirdiğim için şu an hastanedeyim. Nikah için belediyeye biz gelemiyoruz, siz hastaneye gelebilir misiniz?” diye sordu ve nikahın hastanedeki odasında kıyılmasını istedi.