Kırık ayak nikaha engel olmadı: Hastane odasında evlendiler
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, düğün alışverişi yaparken düşüp 2 ayağı kırılan sözleşmeli er Selçuk Avcu, ile Fadime Avcu'nun nikahları hastane odasında kıyıldı.
Göksun’da Selçuk Avcu, pazartesi günü bir alışveriş merkezinde düğün alışverişi yaparken 4 metre yükseklikten düşerek 2 ayağını kırdı.
Aynı zamanda akrabası olan nişanlısı Fadime Avcu ile dünya evine girmeye hazırlanan Avcu, Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nikah ve düğünü ertelemek istemeyen Avcu çifti, nikahı hastane odasına kıyma kararı aldı.