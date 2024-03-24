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Kırıkhan Belediyesi hangi partide? Kırıkhan Belediye başkanı kimdir? Kırıkhan Belediye başkan adayları

Kırıkhan Belediyesi hangi partide? Kırıkhan Belediye Başkanı kimdir? Kırıkhan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Kırıkhan Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Kırıkhan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Kırıkhan yerel seçim sonuçları..

Kırıkhan Belediyesi hangi partide? Kırıkhan Belediye başkanı kimdir? Kırıkhan Belediye başkan adayları - 1

KIRIKHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Kırıkhan Belediyesini 37.089 alınan oy ve %58.87 oy oranı ile AK Parti adayı Ayhan Yavuz kazanmıştır

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%58.87
  • İyi Parti%38.68
  • BBP%1.58
  • Saadet Partisi%0.57
  • Vatan Partisi%0.16
  • BTP%0.14

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırıkhan Belediyesi hangi partide? Kırıkhan Belediye başkanı kimdir? Kırıkhan Belediye başkan adayları - 2

KIRIKHAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz Kimdir?

1965 Yılında Kırıkhan’ın Çamsarı Köyü’nde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Kırıkhan’da tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim­ler Fakültesi Maliye Muhasebe Yüksekokulundan 1986 Yılında mezun oldu.

Vatani görevini kısa dönem olarak yaptıktan sonra 1987 Yılında Serbest Muhasebeci olarak çalışmaya başladı.

Aynı dönemde yerel bir gazete de Yazı İşleri Müdürlüğü ve Ticaret Meslek Lisesi’nde Öğretmenlik görevlerinde bulundu. Türkiye’deki ilk Özel Sınav Dergisi Dershanelerinin kurucusu oldu. Hatay’ın çeşitli ilçelerinde özel dershane işletmeciliğinin yanı sıra ilçemizde özel bir hastanenin kurucu ortaklığını yaptı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Yönetim Seçimlerinde Ak Partiden Kırıkhan Belediye Başkanı seçildi. Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans sahibi olan Ayhan Yavuz İlçemizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde 1 dönem, Hatay genelinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ise çeşitli görevler aldı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetim Seçimlerinde Ak Partiden ikinci kez Kırıkhan Belediye Başkanı seçildi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan YAVUZ evli ve 2 çocuk babası olup şu an halen Özel Okul işletmeciliğine devam etmektedir.

Kırıkhan Belediyesi hangi partide? Kırıkhan Belediye başkanı kimdir? Kırıkhan Belediye başkan adayları - 3

KIRIKHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÖMER ERDAL ÇELİK
  • ŞEREF VARDİ
  • ZEYNEP SAĞIROĞLU
  • NEŞAT KÖNKER
  • AHMET KAYA
  • MEDİHA YÜKSEL
  • SERHAN YILDIRIMHAN
  • SAHİNAZ AKTAŞ
  • ÖMER ÖZSOY
  • HASAN KOCA
  • ETEM GAVUN
  • SEDA ELHAN
  • MEMET ŞİRİKÇİ
  • ATİLA EROL
  • GÖNÜL GÖKKAN KURTUL
Kırıkhan Belediyesi hangi partide? Kırıkhan Belediye başkanı kimdir? Kırıkhan Belediye başkan adayları - 4

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