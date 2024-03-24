Kırıkhan Belediyesi hangi partide? Kırıkhan Belediye başkanı kimdir? Kırıkhan Belediye başkan adayları
Kırıkhan Belediyesi hangi partide? Kırıkhan Belediye Başkanı kimdir? Kırıkhan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Kırıkhan Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Kırıkhan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Kırıkhan yerel seçim sonuçları..
KIRIKHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Kırıkhan Belediyesini 37.089 alınan oy ve %58.87 oy oranı ile AK Parti adayı Ayhan Yavuz kazanmıştır
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%58.87
- İyi Parti%38.68
- BBP%1.58
- Saadet Partisi%0.57
- Vatan Partisi%0.16
- BTP%0.14