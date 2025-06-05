Kırıkkale bayram namazı saati 2025: Kırıkkale'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? (Diyanet)

Kırıkkale bayram namazı saati 2025 belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için bayram namazı vakitlerini duyurdu. Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar ise yaşadıkları ilçelerde bayram namazı saatine göre hareket edecek. Bayram namazı öncesinde normal vakit namazlarında olduğu gibi abdest alınacak. Bayram namazı eda edildikten sonra camilerde bayramlaşılacak ve ardından kurban ibadeti yerine getirilecek. Peki Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta? İşte, Kırıkkale bayram namazı saati 2025…

Kırıkkale bayram namazı saati 2025: Kırıkkale'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? (Diyanet) - 1

Kurban Bayramı’nın ilk günü bu yıl 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Cuma günü camilerde aynı safta namazlar kılınacak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Kırıkkale'de Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Özellikle bayram namazı yılda iki kez kılındığından camilerde yoğunluk oluşabiliyor. Bayram namazı öncesinde hazırlık yapacaklar erkenden kalkacak. Peki 2025 Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta? İşte, Kırıkkale bayram namazı saati…

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Kırıkkale bayram namazı saati 2025: Kırıkkale'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? (Diyanet) - 2

KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2025? 

Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini duyurdu. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir. 6 Haziran cuma günü Kırıkkale'de  bayram namazı saat 05:53’de kılınacak.

Kırıkkale bayram namazı saati 2025: Kırıkkale'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? (Diyanet) - 3

DİYANET’E GÖRE BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

· İkinci rekate kalkılır.

2. Rekat
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

Kırıkkale bayram namazı saati 2025: Kırıkkale'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? (Diyanet) - 4

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.

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