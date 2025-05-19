Kırıkkale'de filmleri aratmayan kaçış: Patronunu gasp etti, araçları parçaladı!

Gürler Mahallesi'nde başlayan olay filmleri aratmadı.

Kadın kuaförü Y.T. (37), yeni işe aldığı M.Y. (21) ile bir kafeden dönerken araç içinde tartıştı.

İddiaya göre, alkollü olduğu belirlenen M.Y., patronunu darp edip 19 bin lirasını gasp etti. Ardından patronuna ait sahte plaka takılı otomobilli çalarak olay yerinden kaçtı.