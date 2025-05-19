Kırıkkale'de filmleri aratmayan kaçış: Patronunu gasp etti, araçları parçaladı!

Kırıkkale'de yaraladığı patronunu gasp ederek aracıyla kaçmaya çalışan alkollü bir kişi şehirde korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan kovalamacada 5 kişi yaralandı, 7 araç hasar gördü.

Kırıkkale'de filmleri aratmayan kaçış: Patronunu gasp etti, araçları parçaladı! - 1

Gürler Mahallesi'nde başlayan olay filmleri aratmadı.

Kadın kuaförü Y.T. (37), yeni işe aldığı M.Y. (21) ile bir kafeden dönerken araç içinde tartıştı.

İddiaya göre, alkollü olduğu belirlenen M.Y., patronunu darp edip 19 bin lirasını gasp etti. Ardından patronuna ait sahte plaka takılı otomobilli çalarak olay yerinden kaçtı. 

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Kırıkkale'de filmleri aratmayan kaçış: Patronunu gasp etti, araçları parçaladı! - 2

 Alparslan Türkeş Bulvarı'na geçen M.Y., Dispanser Kavşağı'nda bir okul servisine çarptı. Kazada, B.C.A., B.C., R.Z. ve H.U. yaralandı.

Servis şoförü N.K.'nin (60) araçtan inmesiyle M.Y. kaçmaya devam etmek için bu kez servis minibüsünü kaçırdı. 

Kırıkkale'de filmleri aratmayan kaçış: Patronunu gasp etti, araçları parçaladı! - 3

Yaklaşık 4 kilometre süren kaçışın ardından Otogar Köprüsü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Y., kaza yaparak aracı devirdi.

Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hastanede yapılan tahlil sonucunda M.Y.'nin 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. 

Kırıkkale'de filmleri aratmayan kaçış: Patronunu gasp etti, araçları parçaladı! - 4

Kazada yaralanan 4 kişi ile kadın kuaförü M.T. hastanede tedavi altına alındı. Park halindeki 7 araçta ise ciddi maddi hasar meydana geldi.

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