Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın

10.12.2025 12:29

Son Güncelleme: 10.12.2025 12:59

Kırıkkale'de bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

8 bin 640 metrekare kapalı üretim alanına sahip fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 

 

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ankara'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan fabrikaya ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

 

Bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrika ve çevresindeki diğer iş yerleri tahliye edildi.

 

Yangının fabrikada madeni yağ üretiminin yapıldığı alanında çıktığı öğrenildi.