Kırkağaç Belediyesi hangi partide? Kırkağaç Belediye başkanı kimdir? Kırkağaç Belediye başkan adayları

KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kırkağaç Belediyesi Başkanı Yaşar İsmail Gedüz Kimdir?

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail GEDÜZ 11.06.1970 Kırkağaç' ta doğdu. ilkokulu Onikieylül İlköğretim Okulunda, ortaokulu Kırkağaç İmam-Hatip Lisesinde , lise tahsilini ise Kırkağaç Lisesinde okudu.



Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Önlisans eğitimini tamamladı. Siyasi hayatına ise 1999 yılında Anavatan partisinde başlayarak 1999-2003 arasında Anavatan Partisi Kırkağaç İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

2004 yılından beri Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapmakta olup 2004-2008 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Kırkağaç İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

29 Mart 2009, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılan "mahalli idareler seçimlerinde" üç dönem üst üste Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve halen görevine devam etmektedir.

Yaşar İsmail GEDÜZ evli ve bir çocuk babasıdır.