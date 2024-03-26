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Kırkağaç Belediyesi hangi partide? Kırkağaç Belediye başkanı kimdir? Kırkağaç Belediye başkan adayları

Kırkağaç Belediyesi hangi partide? Kırkağaç Belediye Başkanı kimdir? Kırkağaç Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Kırkağaç Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Kırkağaç Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Kırkağaç yerel seçim sonuçları..

Kırkağaç Belediyesi hangi partide? Kırkağaç Belediye başkanı kimdir? Kırkağaç Belediye başkan adayları - 1

KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa'nın Kırkağaç Belediyesini 10.992 alınan oy ve %44.07 oy oranı ile AK Parti adayı Yaşar İsmail Gedüz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%44.07
  • CHP%29.13
  • HASAN KARAOSMANOĞLU%21.52
  • BTP%2.99
  • Saadet Partisi%1.75
  • Vatan Partisi%0.55

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırkağaç Belediyesi hangi partide? Kırkağaç Belediye başkanı kimdir? Kırkağaç Belediye başkan adayları - 2

KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kırkağaç Belediyesi Başkanı Yaşar İsmail Gedüz Kimdir?

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail GEDÜZ 11.06.1970 Kırkağaç' ta doğdu. ilkokulu Onikieylül İlköğretim Okulunda, ortaokulu Kırkağaç İmam-Hatip Lisesinde , lise tahsilini ise Kırkağaç Lisesinde okudu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Önlisans eğitimini tamamladı. Siyasi hayatına ise 1999 yılında Anavatan partisinde başlayarak 1999-2003 arasında Anavatan Partisi Kırkağaç İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

2004 yılından beri Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapmakta olup 2004-2008 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Kırkağaç İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

29 Mart 2009, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılan "mahalli idareler seçimlerinde" üç dönem üst üste Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve halen görevine devam etmektedir.

Yaşar İsmail GEDÜZ evli ve bir çocuk babasıdır.

Kırkağaç Belediyesi hangi partide? Kırkağaç Belediye başkanı kimdir? Kırkağaç Belediye başkan adayları - 3

KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • FEVZİ OK
  • ÜSTÜN DÖNMEZ
  • LEVENT KOMŞU
  • AYNUR AKKOYUN
  • HÜSEYİN KARA
  • RAGIP ÖZCAN
  • HASAN MERT METE
  • SEBAHATTİN AYDIN
  • MURAT ÇAĞLAYAN
  • EŞREF ÖZTIRAK
  • İSMAİL PALA
  • MEHMET ÖZER
  • HARUN YILMAZ
  • SEMİH MERGEN
Kırkağaç Belediyesi hangi partide? Kırkağaç Belediye başkanı kimdir? Kırkağaç Belediye başkan adayları - 4

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