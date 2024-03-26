Kırkağaç Belediyesi hangi partide? Kırkağaç Belediye başkanı kimdir? Kırkağaç Belediye başkan adayları
Kırkağaç Belediyesi hangi partide? Kırkağaç Belediye Başkanı kimdir? Kırkağaç Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Kırkağaç Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Kırkağaç Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Kırkağaç yerel seçim sonuçları..
KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa'nın Kırkağaç Belediyesini 10.992 alınan oy ve %44.07 oy oranı ile AK Parti adayı Yaşar İsmail Gedüz kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%44.07
- CHP%29.13
- HASAN KARAOSMANOĞLU%21.52
- BTP%2.99
- Saadet Partisi%1.75
- Vatan Partisi%0.55