Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı: 30 bin ton rekolte bekleniyor
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde deseni, kokusu, tadı ve uzun süre dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat başladı. Türkiye genelinde kavunun bu yıl bol olması beklenirken, Kırkağaç’ta da yaklaşık 30 bin tonluk rekolte öngörülüyor.
Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri projeyle 2008 yılında "Coğrafi İşaretleme" alarak patentli ve etiketli satımına başlanan, geçen ay ise AB tarafından "Coğrafi Tescil" alıp tescillenen 38. Türk ürünü olan Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Her yıl 15-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk hasat, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Namal tarafından gerçekleştirildi.
Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl Kırkağaç Altınbaş kavunu, sarı dilimli ve yeşil dilimli çeşitleriyle toplam 30 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.