Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı: 30 bin ton rekolte bekleniyor

Özarı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Meşhur Kırkağaç kavunumuzun hasat sezonuna başlamış bulunmaktayız. Kavunlarımızı arabalara saracağız. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 bin dekar seviyelerinde kavun ekilişimiz var. Buradan da yaklaşık 30 bin ton rekolte bekliyoruz. Son yıllarda sizlerin alışık olduğu kavuna ek olarak Kırkağaç sarı dilimli kavunumuzu da artık yetiştirmeye başladık. Hatta son dönemde tüketicilerimizin tercihi bu yönde olmaya başladı. Biz de üretimimizi sarı dilimli kavuna doğru yönlendirdik. Bu kavunumuzun çıkışı Karakurt Mahallemizdeki çiftçilerimizden yayılmış bir çeşittir. 'Çıtır kavun' ismiyle anılır. Bu vesileyle Karakurtlu çiftçilerimize de teşekkür ederim. Bu kavunumuzu da bundan böyle bol bol tüketeceksiniz. Sarı dilimli kavunumuz için de patent çalışması başlattık. İlerleyen günlerde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kavunumuzun bir kısmı depolarımızda ağaç askılar üzerinde askıya alınacak. Onlar da kışlık tüketim için Ocak ayına kadar sofralarda yer bulacak" dedi.



