Kırkdilim projesi 670 milyon liraya mal olacak

Türkiye'nin en tehlikeli yollarından biri olarak belirtilen Kırkdilim'deki proje için 670 milyon liralık bütçe ayrıldı.

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İHA 13.07.2020 - 13:56

Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayacak olan Kırkdilim projesi hızla devam ediyor.

Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim’de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları T1 tünelinin uzunluğu bin 389 metre olarak belirtiliyor.

T2 tünelinin uzunluğu bin 149 metre, T3 tünelinin uzunluğu da bin 553 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılacak.

Türkiye’nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kırkdilim’deki proje 670 milyon liraya mal olacak.

Çorum’u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan aynı zamanda da Sinop’tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz’e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim’de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak.

2008-2011 yılları arasında yol genişletme çalışmaları yapılan Kırkdilim, 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı.

Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmıştı. Bunun üzerine bölgedeki ulaşım sorunun çözümüne yönelik tekrar çalışma başlatılarak Kırkdilim’in tünellerle geçilmesi için proje hazırlandı.

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