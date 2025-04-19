Kırkikindi yağışları nedir, ne zaman görülür?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde kırkikindi yağışlarının etkili olması bekleniyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde öğleden sonra saatlerinde ani sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışlar, kısa sürede yoğun miktarda su bırakabileceği için sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Peki, kırkikindi yağışları nedir, ne zaman görülür?
Kırkikindi, Anadolu'da ilkbahar ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir. Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında kırkikindi yağışları denmiştir. Lakin, 40 gün sürmelerinin bilimsel bir dayanağı yoktur. Bu konveksiyonel yağışların dönem aralıkları sinoptik koşullara göre yıldan yıla fark edebilmektedir.