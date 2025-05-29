Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, biter?

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NE ZAMAN BAŞLAR/BİTER?

Kırkikindi yağmurları, Türkiye’de özellikle ilkbaharın son dönemlerinde görülmeye başlanan mevsimsel yağışlardır. Kırkikindi yağmurları, nisan yağmurlarından sonra başlar. Nisan yağmurlarının bitişi de mayıs ayının sonlarıdır. Yani genel olarak mayıs ayının sonlarında başlamaktadır.



40 gün ikindi ve akşam üzeri yağma ihtimali yüksek olduğundan halk arasında 40 ikindi şeklinde isimlendirilmiştir. Haziran ayının ortalarına kadar etkisini sürdürebilir. Bu süreç bölgeden bölgeye az da olsa değişiklik gösterebilir; örneğin İç Anadolu’da bu yağışlar daha uzun ve düzenli devam ederken, diğer bölgelerde daha kısa süreli olabilir.