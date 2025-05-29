Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, biter?
Kırkikindi yağmurları, halk kültüründe yer etmiş adıyla, doğa döngüsünün önemli bir parçasıdır. Sadece meteorolojik bir olay olmanın ötesinde, mevsim geçişlerinin habercisi, toprak için can suyu ve kimi zaman da şiddetli etkileriyle hatırlanan bir doğa olayıdır. Peki, kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, biter?
İlkbaharın sonlarına doğru özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde sıkça karşılaşılan kırkikindi yağmurları, halk arasında oldukça bilinen ve merak edilen bir doğa olayıdır. Bu yağmurlar, adını geleneksel olarak "kırk gün boyunca ikindi vakti yağan yağmur" inancından almıştır. Gerçekte bu yağışların süresi tam olarak kırk gün olmasa da, belli bir dönemde neredeyse her gün benzer saatlerde gerçekleşmesiyle dikkat çeker.