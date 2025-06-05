Kırklareli bayram namazı saati 2025: Kırklareli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet namaz vakitleri
Kırklareli bayram namazı saati, Kurban Bayramı için saatler kala müslümanlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı namazı camilerde, cemaat ile birlikte kılınacak. Müslümanlar aynı safta namaza dururken eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Ardından ise kurban ibadeti yerine getirecek. Bayram namazı için hazırlık yapanlar ise yaşadıkları il ve ilçelerdeki namaz saatine göre hareket edecek. Diyanet 81 il için namaz vakitlerini duyurdu. Peki Kırklareli'de bayram namazı saat kaçta? İşte, Kırklareli Bayram namazı saati..
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namaz vakitlerini tek tek açıkladı. Bayram bu yıl 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Yılda iki kez kılınan bayram namazına müslümanlar katılım gösterirken gözler namaz vakitlerine çevrildi. Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize gibi llçelerde yaşayanlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki Kırklareli bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Kırklareli Kurban Bayramı namaz vakti…