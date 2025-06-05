Kırklareli bayram namazı saati 2025: Kırklareli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet namaz vakitleri

Kırklareli bayram namazı saati, Kurban Bayramı için saatler kala müslümanlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı namazı camilerde, cemaat ile birlikte kılınacak. Müslümanlar aynı safta namaza dururken eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Ardından ise kurban ibadeti yerine getirecek. Bayram namazı için hazırlık yapanlar ise yaşadıkları il ve ilçelerdeki namaz saatine göre hareket edecek. Diyanet 81 il için namaz vakitlerini duyurdu. Peki Kırklareli'de bayram namazı saat kaçta? İşte, Kırklareli Bayram namazı saati..

Kırklareli bayram namazı saati 2025: Kırklareli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet namaz vakitleri - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namaz vakitlerini tek tek açıkladı. Bayram bu yıl 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Yılda iki kez kılınan bayram namazına müslümanlar katılım gösterirken gözler namaz vakitlerine çevrildi. Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize gibi llçelerde yaşayanlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki Kırklareli  bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Kırklareli Kurban Bayramı namaz vakti…

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Kırklareli bayram namazı saati 2025: Kırklareli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet namaz vakitleri - 2

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 

Kurban Bayramı namazı yılda bir kez kılındığındığından müslümanlar, namaz vakitlerini kaçırmak istemiyor. Bayram namazını normal vakit namazlarından ayıran ise her rekatında üçer fazla tekbir olmasıdır. Kırklareli'de  bayram namazı saat 06.13’te kılınacak.

Kırklareli bayram namazı saati 2025: Kırklareli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet namaz vakitleri - 3

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazları ikişer rekattır. Vakit namazlarına göre bayram namazı kılınışı farklıdır.

Bayram namazlarını evde ve tek başına kılmak yerine, camide cemaat ile kılınması uygundur. Namaz vakti geldiğinde ezan ve kamet getirilmeden imam bayram namazı için niyet eder ve cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imama uyar.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örneğin bu bayram Kurban Bayramı olduğundan “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” denilir.

Kırklareli bayram namazı saati 2025: Kırklareli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet namaz vakitleri - 4

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.

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