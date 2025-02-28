KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? PEHLİVANKÖY İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? PEHLİVANKÖY İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 PEHLİVANKÖY Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
Kırklareli Pehlivanköy iftar vakti saat kaçta okunuyor? Pehlivanköy için iftar saatleri ne kadar kaldı? Pehlivanköy iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Pehlivanköy Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Kırklareli Pehlivanköy oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Kırklareli Pehlivanköy iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Pehlivanköy Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Pehlivanköy oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Pehlivanköy iftar vakti saati 19:09 vaktinde okunacak.