Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği

Kırklareli'nde çalınan doğalgaz koku tankından yayılan koku paniğe neden oldu. Tank daha fazla koku yaymaması için çalındığı alanın yakınındaki yerde toprağa gömüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.07.2022 - 02:52

Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği - 1

'ne bağlı Alpullu beldesinde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku, Kırklareli ve Edirne'deki bazı yerleşimlerde endişeye neden oldu.

Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği - 2

Alınan bilgiye göre, kokusu olmayan doğal gazın, kaçak sırasında algılanabilmesi için şebekeye koku verilmesinde kullanılan tank Alpullu beldesindeki kuyudan çalındı.

Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği - 3

Şüpheli H.C'nin, satmak için çalıp at arabasıyla götürdüğü tank, güvenlik güçlerince Babaeski ilçesindeki Cennet Mahallesi'nde bulundu.

Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği - 4

Bu sırada koku, rüzgarın etkisiyle Kırklareli ve Edirne'deki birçok yerleşim alanına yayıldı.

Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği - 5

Kokuyu alan vatandaşlar doğalgaz kaçağı var endişesiyle güvenlik güçlerini aradı.

Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği - 6

Kokunun yayıldığı beldelerden Edirne'ye bağlı Kırcasalih beldesinde AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerince ölçüm ve incelemeler yapılırken, belediyeden halk arasında paniği önlemek için anonslar yapıldı.

Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği - 7

Kırcasalih'te yaşayan vatandaşlardan Veli Çelik, AA muhabirine koku nedeniyle kısa süreli panik yaşadıklarını söyledi.

Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği - 8

İbrahim Karagöz ise kokunun rüzgarın etkisiyle aralıklarla etkisini gösterdiğini ifade etti.

Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği - 9

TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli H.C'nin evinde bulunan tank AFAD tarafından daha fazla koku yaymaması için çalındığı alanın yakınındaki yerde toprağa gömüldü.

Kırklareli ve Edirne'de gaz kokusu paniği - 10

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